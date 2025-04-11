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Alkollü Sürücü Drift Yaparken Yakalandı

Alkollü Sürücü Drift Yaparken Yakalandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde drift atarken yakalanan alkollü sürücü, Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamaca sonucunda yakalanan sürücüye toplam 67 bin 236 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine ikinci kez el konuldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde drift attığı tespit edilen ve jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Çınarcık Trafik Jandarmasınca, Koru beldesi yakınlarında bir otomobilin drift attığı tespit edildi. Trafik jandarmasının yaptığı 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yapılan takip sonucunda yakalandı. Daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan sürücü belgesi alınan A.Ç. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde üç ayrı suçtan toplam 67 bin 236 TL para cezası kesildi.

Şahsın sürücü belgesine ikinci kez el konuldu. Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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