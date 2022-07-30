Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak metrelerce sürüklendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak metrelerce sürüklendi

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak metrelerce sürüklendi

Diyarbakır'da bir alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, metrelerce sürüklendi.

 - Güncelleme:

Diyarbakır'da bir alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, metrelerce sürüklendi.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde 21 ACE 651 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olarak seyir halinde iken altgeçitten çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı hafif yarayla atlatan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri 2.63 promil alkollü olan sürücü hakkında işlem başlattı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title