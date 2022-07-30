Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak metrelerce sürüklendi Diyarbakır'da bir alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, metrelerce sürüklendi. Diyarbakır'da bir alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, metrelerce sürüklendi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde 21 ACE 651 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olarak seyir halinde iken altgeçitten çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı hafif yarayla atlatan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri 2.63 promil alkollü olan sürücü hakkında işlem başlattı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Haberler

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