Polisten kaçan alkollü sürücüye ceza yağdı

Güncelleme:
Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamacanın ardından yakalanarak 79 bin 546 TL para cezası ve 10 ay ehliyet kaybı yaşadı.

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçan alkollü sürücü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahsa 79 bin 546 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 10 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekin Caddesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıs, Elmalı köyü mevkiinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen F.A. isimli sürücünün yapılan kontrolde 1.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise 150 adet mermi ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve diğer kurallar sebebiyle toplam 79 bin 546 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 10 ay süreyle el konulurken, aracı ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
