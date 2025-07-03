Alkollü Sürücü Ceza Alırken Arkadaşından Şaşkınlık Yaratan Davranış

Eskişehir'de bir kişi, alkollüyken trafik çevirmesine yakalanarak ehliyetine el konulan ve 11 bin TL ceza yiyen arkadaşının yanında alkol almaya devam etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'nde Uludağ Sokak ile İsmet İnönü Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince bölgede alkol denetimi gerçekleştirildi. Ekiplerce durdurulan sürücülerin sürücü belgeleri kontrol edilirken, alkol testleri yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği ve alkollü olduğu belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Arkadaşına ceza yazılırken o alkol içmeye ara vermedi

V.K. isimli erkek şahsın idaresindeki 26 ADC 959 plakalı otomobil de kontrol amacıyla ekiplerce durduruldu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücüye 11 bin TL ceza kesildi. Öte yandan, bahse konu sürücünün alkollü arkadaşının davranışları göze çarptı. Çevredeki bir sitenin bahçesine işeyen adam, durdurulan aracın yanında alkol içmeye devam etti. - ESKİŞEHİR