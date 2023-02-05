Alkollü sürücü çarpıp kaçtı: 2'si çocuk 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir araca çarpıp kaçtı. Meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Perşembe beldesi Koramanlar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe istikametinden Sandallar köyü istikametine gitmekte olan A.E.'nin kullandığı 74AJ 596 plakalı Ford marka otomobil ile S.O.'nun kullandığı 67 AAG 891 plakalı otomobil çarpıştı. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen sürücü S.O., A.E.'nin aracına çarptıktan sonra olay yerinden hızlıca kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servisi ve jandarma ekipleri yönlendirildi. A.E.'nin kullandığı araçta bulunan 2'si çocuk 5 yaralıyı sıkıştığı yerden Çaycuma İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü S.O. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Kaçan sürücünün 1.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK