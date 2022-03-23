Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe İlçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Emek Caddesinden çıkan 48 M 6000 plakalı otomobilin sürücüsü, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyreden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma aracına yandan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1,14 promil alkollü çıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında park halindeki araçların da hasar gördüğü öğrenildi. - MUĞLA

Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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