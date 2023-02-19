Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Perşembe beldesi Hacıibadi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.(51) idaresindeki 67 ZA 493 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün bariyerlerine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istenildi. Araçta sıkışan yaralıları Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü H.K. ve yanında bulunan M.E. ve E.E. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı." - ZONGULDAK