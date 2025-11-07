Haberler

Alkollü Sürücü, 6. Kez Polise Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bedensel engelli sürücü Özkan Ş. alkollü araç kullanmaktan tekrar yakalandı. 3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 2044 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Olay sırasında sürücünün 'Yine patladık' demesi dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücü 6. kez alkollü çıktı. Bedensel engelli sürücünün ehliyetine 6. kez alkollü araç kullanma suçundan dolayı 2044 yılına kadar el konuldu. Sürücünün "Yine patladık" demesi herkesi şaşırttı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye Mahallesi Havaalanı caddesi üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdiler. Ekipler şüphelendikleri 16 NK plakalı otomobili durdurup incelediler. Sürücü Özkan Ş.(28)'ye alkolmetre testi yapıldı.

3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce 5 kez daha alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücüye 6. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

2044 yılına kadar ehliyetine el konuldu

Sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Sürücünün, ekiplerin alkol testinden sonra alkol içmeye devam etmesi dikkat çekti.

Yine patladık babamla küsüm

Alkollü sürücü, "Yine patladık. Karakola gideceğiz de araba ne olacak. Babamla küsüm ben o gelemez. Babamı çağırmıyorum. Çekici çeksin aracımı. Ben biraz daha içeyim de öyle gidelim karakola. Yine yakalandık. Beni savcı bu sefer içeri atacak." demesi dikkat çekti.

Babası çıldırdı

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sürücünün babası Cavat Ş.'ya araç teslim edildi. Oğluna sinirlenen baba Cavat Ş.," Öldürecen, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım Yarabbim. İnegöl'de rezil oldum yeter ya." dedi.

Engelli sürücü babasının aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

