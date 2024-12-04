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Alkollü Şahsın Kahvehaneciye Bıçaklı Saldırısı

Alkollü Şahsın Kahvehaneciye Bıçaklı Saldırısı
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Aksaray'da alkollü bir kişi, kahvehaneden çıkarılmak istemesi üzerine kahvehaneci A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve jandarma müdahale etti.

Aksaray'da alkollü şekilde geldiği kahvehaneden çıkarılmak istenen şahıs, kendisini uyaran kahvehaneciyi bıçakla yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Doğanlarla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğanlarla köyünde ikamet eden Y.D. (52), alkollü olarak girdiği köy kahvehanesinde kahvehane sahibi A.T. (47) tarafından alkollü olduğu için çıkması gerektiği konusunda uyarıldı. Kahvehaneci ile tartışmaya başlayan Y.D., belindeki bıçağı çıkartarak A.T.'yi bıçakladı. Kahvehanedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Y.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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