Alkollü Şahsın Dengesini Kaybetmesi Sonucu Kulağı Neredeyse Koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan bir kişi yürürken dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Başını taşlara çarpması sonucunda kulağı kopma noktasına gelen yaralı, hastaneye kaldırıldı ve operasyonla kulağı onarıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda taşların üzerine düşen alkollü şahsın kulağı koptu.
Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Selçuk Y.(34) alkol aldıktan sonra yürürken dengesini kaybederek yuvarlandı. Başını taşlara çarpan adamın sağ kulağı kopma noktasına geldi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kopma noktasına gelen kulağı KBB uzmanı tarafından operasyonla dikildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa