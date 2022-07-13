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Son dakika 3. sayfa: Alkollü şahıslar birbirine girdi, soluğu hastanede aldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Alkollü şahıslar birbirine girdi, soluğu hastanede aldılar Tekirdağ'da alkollü iki şahsın küfürleşme nedeniyle birbirine girdiği kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

Alkollü şahıslar birbirine girdi, soluğu hastanede aldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da alkollü iki şahsın küfürleşme nedeniyle birbirine girdiği Kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan K.H. ile T.B. arasındaki sohbetin, alkolün de etkisiyle tadı kaçtı. Sözlü atışmanın ardından ikili birbirine girdi. Kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sinirlenen K.H. tekme ve yumrukla saldırdığı T.B.'yi darp etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan T.B.'nin 4.13 promil alkollü olduğu belirlendi.

K.H. de hastaneye gidip darp raporu aldı.

Öte yandan polis tarafından gözaltına alındığı sırada gazetecinin, "Neden kavga ettiniz" diye sorduğu K.H., "Beni çok tahrik etti, dayanamadım" şeklinde cevap verdi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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