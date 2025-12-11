Uygulamadan kaçarken çarptığı polisi yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan şahıs, trafik polisine çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.A.A. yönetimindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından M.A.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, M.A.A.'nın kaçtığı 03 AJF 685 plakalı otomobil aynı mahallede uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

Kameraya da yansıyan görüntülerin ardından çalışma başlatan ekipler araç sürücüsü M.A.A.'yı yakaladı. 0.83 promil alkollü çıkan süpheliye 6 maddeden 97 bin TL para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ