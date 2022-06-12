Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi - Haberler

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Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü şahıs 'pes' dedirtti.

Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı alkollü şahıs cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi. Şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Olay, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bir işletmede alkol alan iki kişi bir süre sonra kavga etti. Kavga eden arkadaşlardan birisi olay yerinden ayrılırken diğer arkadaş Ş.İ., araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun ortasına oturdu. Bir süre sonra ise uzanarak yattı. Karşılarında şahsı yolun ortasına yatır durumda gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı. Şahsın o anki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Korno çalarak uyaran sürücülere aldırış etmeyen şahıs için 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. Şahıs olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tragger kavga 3. Sayfa Haberler

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