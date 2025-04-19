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Alkollü Şahıs Park Halindeki Araca Saldırdı

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Adana'da bir kişi, alkollü olarak park halindeki araca tekme ve yumruk atmasının ardından üzerine çıkıp zıpladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobili tekmeleyip yumrukladı yetmedi üzerine çıkıp zıpladı: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da bir kişi, park halindeki aracı tekmeleyip, yumrukladı üzerine çıkarak zıplayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, pantolonundaki kemeri çıkarıp, park halindeki araca tekme ve yumruk vurarak zarar vermeye başladı. Ardından koşarak otomobilin üzerine çıkan şahıs, tavanda zıpladıktan sonra kayarak bagaj kapağının üzerine düştü. Elindeki kemerle otomobile vuran şahıs, değişik hareketler yaparak bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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