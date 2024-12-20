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Alkollü Şahıs Otobüs Kaçırıp Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Şahıs Otobüs Kaçırıp Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Elazığ'da alkollü bir kişi, kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara ve bir fırına çarparak maddi hasar meydana getirdi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Elazığ'da gece saatlerinde bir otobüsü kaçırarak park halindeki araçlara ve iş yerine çarparak zarar veren alkollü şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre alkollü öğrenilen A.A., bir otobüsü kaçırdıktan sonra kent merkezinde gezmeye başladı. Sokak soka gezen ve yol boyunca park halindeki 6 araca çarpan şahıs, aynı zamanda bir fırına da zarar verdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. 250 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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