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Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler seferber oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü bir şahıs, kendisini kilitlediği evi yakacağını söyleyince tüm ekipler seferber oldu.

Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü bir şahıs, kendisini kilitlediği evi yakacağını söyleyince tüm ekipler seferber oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini eve kilitlediğini ve bulunduğu daireyi ateşe vereceğini söyledi. Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında kapıyı açmaya ikna edilen şahıs kendisini kilitlediği daireden polis eşliğinde çıkarıldı. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

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