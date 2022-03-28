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Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı

Samsun'da kendini yoldan geçen araçların önüne atan alkollü şahıs, güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendini yoldan geçen araçların önüne atan alkollü şahıs, güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen F.D. kendini yoldan geçen araçların önüne atarak hem araç sürücülerini hem de kendini tehlikeye attı. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis, ayakta durmakla güçlük çeken F.D.'yi sedyeye güçlükle yatırdı. Sedyeden kalkmak isteyen ve sedye kemeri ile bağlanan F.D., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı, İlkadım, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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