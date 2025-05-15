Alkollü Şahıs Havaya Tüfekle Ateş Açtı

Alkollü Şahıs Havaya Tüfekle Ateş Açtı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde alkol etkisi altında av tüfeğiyle havaya ateş eden E.A. isimli şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tüfek ve fişek ele geçirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde alkollün etkisindeyken av tüfeği ile havaya ateş açan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli bir kişi alkolün etkisi ile av tüfeği ile havaya ateş etti. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. isimli şüpheli şahıstan olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tüfek ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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