Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü şahıs dereye düştü

3. Sayfa Haberleri

Alkollü şahıs dereye düştü

Zonguldak'ta Uzunmehmet Caddesi üzerinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs dengesini kaybederek dereye düştü.

Zonguldak'ta Uzunmehmet Caddesi üzerinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs dengesini kaybederek dereye düştü.

Olay, akşam saatlerinde Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Oktay K. isimli kişi dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Oktay K. isimli kişiyi düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay K. ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Oktay K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title