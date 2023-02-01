Alkollü şahıs dereye düştü

Zonguldak'ta Uzunmehmet Caddesi üzerinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs dengesini kaybederek dereye düştü.

Olay, akşam saatlerinde Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Oktay K. isimli kişi dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Oktay K. isimli kişiyi düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay K. ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Oktay K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK