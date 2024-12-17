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Alkollü Şahıs Ambulans Şoförüne Saldırdı

Alkollü Şahıs Ambulans Şoförüne Saldırdı
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Ümraniye'de bir şahıs, ambulans şoförüne saldırarak aracı yumrukladı. Alkollü olduğu belirtilen şüpheli, ambulans içinde tedavi edilmekten vazgeçti. Olay yerinde sağlık çalışanları ve çevredekiler müdahale etti.

Ümraniye'de ambulans şoförüne saldırarak aracı yumruklayan şahsın alkollü olduğu ve ambulansta tedaviyi reddettiği öğrenildi.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Balaban Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir şahıs, ambulans şoförüne saldırarak, aracı yumruklamıştı. Ambulans şoförünü darp etmeye çalışan şahıs, sağlık çalışanı ve çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Alkolün etkisinde olan şüpheli şahsın ambulansta tedaviyi reddettiği öğrenildi. Ambulans şoförü ve sağlık çalışanının şahıs hakkında şikayetçi olmadığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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