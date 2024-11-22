Alkollü Polis Memuru, Tabanca Temizlerken 8 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

Aksaray'da alkollü bir şekilde tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğu vuran polis memuru, açığa alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 19 Kasım 2024 tarihinde Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Temizlediği esnada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti. Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Gözaltına alınan polis memuru sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde alkollü olduğu belirlendi. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat çerçevesinde polis memuru açığa alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY