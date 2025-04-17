Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı

Alkollü Motosiklet Sürücüsü Taksiyle Çarpıştı

Alkollü Motosiklet Sürücüsü Taksiyle Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 1.10 promil alkollü motosiklet sürücüsü, bir taksi ile çarpıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir taksi ile çarpışan ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 02.20 sıralarında İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.B.K. isimli şahsın idaresindeki 26 AGY 231 plakalı motosiklet, H.C. isimli şahsın idaresindeki 26 T 026 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen H.B.K.'ye polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Ekiplerce 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen yaralı motosiklet sürücüsü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.