Alkollü Motosiklet Sürücüsü Taksiyle Çarpıştı

Eskişehir'de bir taksi ile çarpışan ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 02.20 sıralarında İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.B.K. isimli şahsın idaresindeki 26 AGY 231 plakalı motosiklet, H.C. isimli şahsın idaresindeki 26 T 026 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen H.B.K.'ye polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Ekiplerce 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen yaralı motosiklet sürücüsü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR