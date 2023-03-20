Alkollü motosiklet sürücüsü minibüsün aynasına takıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'nde seyir halindeyken bir minibüsün aynasına çarparak yere savrulan alkollü motosiklet sürücüsü başından aldığı darbe ile yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ESF 52 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Turgut K. (50), karşı yönden gelen Hüseyin Ç. (64) idaresindeki 07 C 50103 plakalı minibüsün aynasına takılarak yer düştü. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Turgut K. başından aldığı darbe ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA