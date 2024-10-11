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Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı, 42 Bin TL Ceza Aldı

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Antalya'da alkollü olarak motosiklet kullanan sürücü, yol kenarındaki ticari araca çarparak kaza geçirdi. Daha önce ehliyetine el konulan sürücüye 42 bin 914 TL ceza uygulandı ve ehliyeti yeniden almasına 10 gün kalmışken ikinci kez el konuldu.

Antalya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü motosikletin önünü kaldırınca yol kenarında park halindeki ticari araca çarpıp savruldu. Kazada sürücü ve motosikletteki arkadaşı yaralanırken ehliyetini geri almasına 10 gün kalan ve 107 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetini geri alamadan 2'nci kez el konularak toplam 42 bin 914 TL ceza uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Tunay Kerim S.'nin kullandığı 07 BNT 499 plakalı motosiklet kaldırımda park halindeki 07 L 2600 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tunay Kerim S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ferhat A., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise olay yerinin yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde motosiklet sürücüsünün sokakta hızla ilerlerken motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda çiçekçiden çiçek yüklenmekte olan kapalı kasa kamyonete arkadan çarptığı görüldü. Kazanın ardından yaralılardan birisi hemen ayağa kalkarak motosikleti kaza yaptığı yerden uzaklaştırıp bir evin kapısına doğru götürmesi dikkat çekti.

10 gün sonra ehliyetini geri alacaktı

Öte yandan kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde 107 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün ehliyetinin alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı 6 aylığına alındığı, cezanın dolarak ehliyetini geri almasına ise 10 gün kaldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmak, 2'nci kez alkollü araç kullanmak, katlanır plaka takmak, 100 ceza puanını doldurmak, kaldırıma çıkmak, kask takmamak ve motosikletin aynasının olmamasından dolayı toplam 42 bin 914 TL para cezası uygulandı. 2'nci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını doldurmaktan 2 ay olmak üzere sürücü belgesine 2 yıl 2 ay el konulurken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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