Alkollü motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1,63 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü kaza sonucunda ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.Ö. (26) idaresindeki 07 BAU 277 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucunda yola savrulan motosiklet sürücüsü başından ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün 163 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazanın cadde üzerinde uygulama yapan polis noktasının yakınında olduğu da öğrenildi. İ.B.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA