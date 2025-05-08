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Alkollü Komşuya Tek Yumruk

Alkollü Komşuya Tek Yumruk
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Esenyurt'ta alkollü bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık vermesine sinirlenen komşusu, şahsı tek yumrukla yere serdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Taşkınlık yapan alkollü komşusunu tek yumrukla yere serdi

Esenyurt'ta bir kişinin komşusunu tek yumruk attığı anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi alkol içerek sokaktakilere laf atan şahsı tek yumrukla yere serdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, salı gece saat 01.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1881 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir kişi sokakta bağırarak yoldan geçenlere laf atmaya başladı. Site önünde sohbet eden bir grubun yanına giderek sataşmaya başlayan şahıs, yapılan tüm uyarılara rağmen rahatsızlık vermeye devam edince komşusu tarafından tek yumrukla yere serildi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son bulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olayda alkollü şahsa vuran Samet Kaya, " Dün akşam bir şahıs alkol aldıktan sonra mahallede bağırmaya başladı, geçen vatandaşlara da bağırmaya başladı daha sonra bize de sataştı. Biz şahsı defalarca uyarmamıza rağmen durmadı ve laf atmaya devam etti. Bende bir anda sinirlenerek adama vurdum. Şahsı tanıyorum komşum sayılır devamlı alkol içen biri zaten" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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