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Alkollü kaza yaptı, "Sıkıntı yok" deyip ceza yemeye polisle kol kola gitti

Alkollü kaza yaptı,
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Aksaray'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü park halindeki bir otomobile çarptı.

Aksaray'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü park halindeki bir otomobile çarptı. Olay yerine gelen ekiplere, "Sıkıntı yok, her şeye kabulüm" diyen sürücü, polisin koluna girerek ceza işlemlerini yapmaya gitti.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Şehit Teymen Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 AFE 805 plakalı Fiat Tofaş marka aracıyla trafiğe çıkan Y.B. (42), Ebulfeyz Elçibey Caddesinden Şehit Teymen Yalçın Sevindi Caddesi girdiğinde virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 ADL 919 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil yolda yan dönüp yolu kapatırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis memurlarının yanına gelen Y.B. kazayı kendisinin yaptığını belirterek, "Ben vurdum abi, kabulüm her şeye, sıkıntı yok. Ben zaten kabulüm" dedi.

Polis ekiplerine uzun süre dil döken Y.B. daha sonra polis memurunun koluna girerek ceza işlemlerine gitti. Polis otosu başına gelen Y.B.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polis aracına bindirilen sürücü sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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