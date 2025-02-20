Alkollü Kaza Sonrası Kendini Vuran Genç Adam Ağır Yaralı

Karaman'da alkollü olarak kaza yaptıktan sonra polis merkezine götürülmek için bindirildiği ekip otosunda üzerinde sakladığı tabancayla kendini vurarak ağır yaralanan şahsın hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (27) idaresindeki 42 FN 255 plakalı otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi. Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otosuna bindirilen M.K., aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren M.K.'nin hayati tehlikesinin halen devam ettiği bildirildi.

M.K.'nin tedavi gördüğü hastanede hizmetli olarak çalıştığı da öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN