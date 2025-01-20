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Alkollü Kamyon Sürücüsü Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı: 3 Yaralı

Alkollü Kamyon Sürücüsü Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı: 3 Yaralı
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Düzce'de alkollü bir kamyon sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.

Alkollü kamyon sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

DÜZCE - Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca kamyon çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir araç kamerasına an be an yansıdı.

Kaza Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Ercan Tok idaresinde ki 81 ACD 407 plakalı Volvo marka damperli kamyon, ışıklarda bekleyen Ebubekir Kaplanbaba idaresinde ki 81 DB 058 plakalı Opel marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürüklenirken, kazada araçta bulunan sürücü Ebubekir Kaplanbaba, Emircan Yanık ve İlkay Kırval yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Emircan Yanık obez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsünün yapılan kontrollerde 2.95 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kamyon yediemine çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir başka araç kamerasına an be an yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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