Alkollü Kamyon Sürücüsü Kaza Yaptı, Tutuklandı

Alkollü Kamyon Sürücüsü Kaza Yaptı, Tutuklandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan kamyon sürücüsü, yapılan alkol kontrolünde 2,88 promil alkollü çıktı. İki kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü, polise mukavemetten tutuklandı ve yüksek miktarda ceza aldı.

Otomobile çarpıp 'kimseye bir şey oldu mu' diye gözyaşı dökmüştü, alkollü çıktı, polise mukavemetten tutuklandı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan kamyonun sürücüsü 2,88 promil alkollü olduğu tespit edildi, 46 bin TL ceza yedi, polise mukavemetten tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonla çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına sebep olan ve hastaneye götürülürken ambulansta "kimseye bir şey oldu mu?" diyerek ağlayan sürücünün 2,88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün kaldırıldığı hastanede görevli trafik polisine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aksaz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak hurdaya çeviren kamyonun sürücüsü Gökhan Ö., hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta sağlıkçılara 'kimseye bir şey oldu mu, ben 12 yaşında bir kız babasıyım, lütfen bana doğruyu söyleyin' diyerek ellerini başının arasına alarak ağlamıştı.

3 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye götürülen ve yapılan alkol kontrolünde 2,88 promil alkollü olduğu belirlenen kamyon sürücüsü Gökhan Ö., görevli trafik polisine mukavemette bulunmaktan gözaltına alındı. Gökhan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Görevli memura mukavemette bulunmak' suçundan tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca; Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince kamyon sürücüsüne alkollü araç kullanmak, yetki belgesi, SRC ve kamyonun takografının olmamasından yaklaşık 46 bin TL para cezası uygulandı.

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenen Gökhan Ö'nün kısa süre önce babasına ait bir başka kamyonla kaza yaptığı, babasının iddiasına göre Manavgat'ta kaza yaptığı kamyonu babasının haberi olmaksızın aldığı bildirildi. Kazanın ardından otomobile arkadan çarpan kamyon, trafik ekiplerince trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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