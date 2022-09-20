Alkollü kadın trafiği birbirine kattı

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, seyir halindeki İETT otobüsünün önüne atlayarak trafiği alt üst etti. Vatandaşlar, kadını yoldan çekilmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, Aksaray-Atakent seferini yapan seyir halindeki İETT otobüsünün önüne aniden atladı. Sürücü, önce korna çalarak kadını uyarmaya çalıştı ancak alkollü olduğu ileri sürülen kadın, otobüsün ön tarafına yapışarak durmaya devam etti. Daha sonra otobüsten inen bir yolcu, yaklaşık 15 dakika boyunca trafiğin durmasına neden olan kadını kaldırıma itmeye başladı. Kadın, yolcuya bağırmaya başlarken yolcu, yola atılmamak için onu tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Duran trafik ise yaklaşık 15 dakika sonra açıldı. Kadının otobüsün önünde durduğu ve vatandaşların kadını kaldırıma ittiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olayı anlatan görgü tanığı Halife Berçin, "Bir tane kadın, dengesi yerinde miydi değil miydi, bilmiyorum. Otobüsün önüne atladı, 10 dakika trafiği alt üst etti. İster istemez arkadan gelen araçlar ve ambulans korna çaldı, tepki gösterdi. Ambulans geçemeyince otobüsten çıkan bir arkadaş kadını alıp yan tarafa bıraktı. Ondan sonra esnaf arkadaşımızın iş yerine girdi. Orada sıkıntı çıkardı, polis gelip kadını aldı. Kadın galiba alkollüydü, sonuçta normal bir insan yapmaz" diye anlattı. - İSTANBUL