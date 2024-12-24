Alkollü Kadın Sürücü Polis Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı

Alkollü kadın sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, kadın otomobil sürücüsünün aracını yol ortasında bırakıp uzaklaştığını görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yol ortasında bırakılan aracın sürücüsü Betül G.'yi yol kenarında otururken buldu.

Alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

Ekipler sürücünün alkollü olduğunu tespit ettiler. 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen ve yürümekte zorluk çeken sürücü için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü, ekiplerin hastane talebini de reddetti. Çocuklarını sayıklayan sürücü, kendisini tutan polis memuruna, "Beni bırakma, bana sarıl. Çocuklarım nerede?" diye konuştu. Arkadaşı Zeynep'i de sayıklayan kadın sürücü, "Özür dilerim Zeynep. Vallahi bilerek yapmadım Zeynep" diye seslendi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu ambulansa alınan kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye götürülen kadın, sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Aracı ise otoparka çekildi.