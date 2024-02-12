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Alkollü halde kaza yapan kurum müdürü, kavgada silahını gösterdiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi

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Zonguldak'ta aracıyla iki araca arkadan çarpan Alo 170 çağrı merkezinin müdürü İsmail A., kazadan sonra çıkan kavgada ruhsatlı silahını gösterdi. Gözaltına alınan kurum müdürü adliyeye sevk edildi.

Alkollü halde kaza yapan kurum müdürü, kavgada silahını gösterdiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aracıyla iki araca arkadan çarpan Alo 170 çağrı merkezinin müdürü İsmail A., kazadan sonra çıkan kavgada ruhsatlı silahını gösterdi. Gözaltına alınan kurum müdürü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam 22.30 sıralarında Kozlu ilçe girişinde yaşandı. Alo 170 çağrı merkezinin kurum müdürü olarak görev yapan İsmail A., 55 TH 061 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken önünde seyreden polis memuru N.T. idaresindeki 66 AAG 514 plakalı Hyundai marka araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 67 DB 080 plakalı Ford marka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle N.T. idaresindeki otomobil olduğu yerde dönerek refüje çarparak durabildi. Otomobilde büyük hasar meydana geldi. Diğer araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazadan sonra taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin iddiasına göre İsmail A., taşıma ruhsatlı silahını gösterdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tarafları ayıran ekipler İsmail A.'yı Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına aldı. İsmail A.'nın silahına el konulurken 158 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan üç araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Gözaltına alınan İsmail A., Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün "silahla tehdit" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail A.'nın Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Adliye Gözaltı Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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