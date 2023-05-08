- Alkollü halde eve gelen adamı karısı içeri almadı, çatıya çıkıp 'Kirama zam yaptılar' dedi

Çatıya çıkıp 'Kiraya zam yapıldı' dedi, gerçeği kızları anlattı

Çatıda intihar girişiminde bulunan adama ilk tepki kızlarından geldi: "Annem eve almadığı için şov yapıyor"

Meraklı vatandaşlar evlerinin pencerelerinde ve minibüs duraklarında oturup olayı canlı olarak izledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çatıda intihar girişiminde bulunan adam, üvey kızları ile karşı karşıya geldi. Şahıs, kira zammına tepki olarak çıktığını iddia ederken, kızları, "Alkollü olarak eve gelince annem eve almıyor. Annem eve almadığında çatıya çıkıp intihar edeceğini söylüyor. Onun söylediği gibi kira bahane, annem eve almadığı için şov yapıyor" dedi.

Olay, gece saatlerinde Hastane Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çatıda Zeki Aracı'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine Bağlı ekipleri yönlendirildi.

Evlerinin pencerelerinde ve minibüs duraklarında oturup olayı canlı olarak izlediler

Olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alırken, çatıya çıkan polisler daha önce de çatıya çıkarak kendisini atacağını söyleyen şahsı aşağıya indirmek için çalışma başlattı. Zeki Aracı'nın çatıya çıktığını gören vatandaşlar, işlerini güçlerini bırakıp intiharı izlemeye başladı. Meraklı çok sayıda kişi yol kenarlarında, kaldırımlarda, evlerinin pencerelerinde ve minibüs duraklarında oturup olayı canlı olarak izledi.

"Alkollü geldi, annem eve almadı"

Zeki Aracı'nın eşinin eski kocasından olan kızları da olayları evlerinden inerek sokaktan takip etti. Üvey babalarının bu işi alışkanlık haline getirdiğini belirten kızlar, "Alkollü olarak eve gelince annem eve almıyor. Annem eve almadığında çatıya çıkıp intihar edeceğini söylüyor. Onun söylediği gibi kira bahane, annem eve almadığı için şov yapıyor" diye konuştular.

Çatıdan indirilen ve polislerin arasında polis aracına bindirilen Zeki Aracı, "Artık canımdan bezdim. 2 bin 500 lira olan kirayı 15 bin lira yaptılar" diye konuştu.

Şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.