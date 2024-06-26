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Alkollü halde drift atarak polisten kaçmaya çalışırken yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan ve kaçmaya çalışan alkollü sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye 78 bin TL ceza uygulandı ve ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Alkollü halde drift atarak polisten kaçmaya çalışırken yakalandı

78 bin TL ceza uygulanıp ehliyetine 5 yıl el konuldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan ve kaçmaya çalışan alkollü sürücü polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Alanya Mola kavşağında yapılan trafik denetimlerinde ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü drift atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından takip edilen zürücü stad caddesinde yakalandı. Yapılan kontroller sonucunda sürücünün 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye Karayolları trafik kanunu gereğince 48/5 (3.kez) alkollü araç kullanmak, mahkemece ehliyeti alındığı halde araç kullanmak, drift atmak, Dur ikazına uymamak, Trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak, Kavşak giriş çıkışlarında yavaşlamamak maddelerinden toplamda 78 bin 11 TL idari para cezası uygulanıp otomobil trafikten men edildi. Ayrıca Sürücünün ehliyetine 5 yıl 4 ay süreyle el konulurken trafik güvenliği tehlikeye düşürmek ve 1.00 promil üzeri alkollü olmasından dolayı gerekli adli işlemler yapılmak üzere ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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