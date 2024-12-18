Alkollü Genç, Ambulans Şoförüne Saldırdı

Ümraniye'de ambulans şoförüne saldırarak ambulansı yumruklayan 19 yaşındaki şüpheli şahıs yakalandı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden alkollü şahsın, 112 şoförüne saldırmaya çalışarak ambulansı yumruklamasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatılmıştı. Sağlık görevlilerinin Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir şahsın narkotik ilaç kullandığı yönündeki ihbar nedeniyle olay yerine intikal ettiği sırada ilacın etkisindeki şahsın sağlık görevlilerine saldırıp hakaret ettiği ve ambulans aracına zarar verdiği belirlendi. Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren şahsın U.S.İ.(19) olduğu tespit edildi. Şahıs aynı gün ikamet adresinde yakalanırken, yapılan kaba üst aramasında; 2,25 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Görevli Memura Mukavemet, Kasten Yaralama, Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL