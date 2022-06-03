Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı - Haberler

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Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da alkollü eğlence sonrası yaşanan ve bir kişi hayatını kaybettiği olayın şüpheli katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da alkollü eğlence sonrası yaşanan ve bir kişi hayatını kaybettiği olayın şüpheli katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Bayram E.'nin amcası İsmail E.'nin, ifadesinde, silahı kendisinin ateşlediğini söyleyerek suçu üstlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da bir şahıs birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece geç saatlerde Cemal O., Bayram E. ile bir eğlence merkezinde alkol alarak eğlenmeye başladı. Ardından ikili gecenin ilerleyen saatlerinde geldikleri köy meydanında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmayı araya giren köy sakinleri kavgaya dönüşmeden önledi. Sonrasında ise iddiaya göre, Bayram E., evine giderek aldığı tabanca ile geri dönüp Cemal O.'yu evine girdiği esnada bahçede vurdu. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralan Cemal O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısının amcası olayı üstlenmeye çalıştı

Olayın ardından katil zanlısı Bayram E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli Bayram E. cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Bayram E.'nin amcası İsmail E. 'nin, ifadesinde, silahı kendisinin ateşlediğini söyleyerek suçu üstlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Cemal O.'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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