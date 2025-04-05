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Alkollü Çocuk Partisinde Kanlı Kavga: Bir Çocuk Ağır Yaralandı

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Denizli'de sosyal medya üzerinden duyurulan alkolü çocuk partisinde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki çocuk, darp edilip bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan duyurulan alkolü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

DENİZLİ - Denizli'de sosyal medya üzerinden çağrı yapılan alkolü çocuk partisinde çıkan tartışma tekme, tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga iki yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı.

Olay, gece 23.30 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan 18 yaş altı gençler için düzenlenen alkollü partide iki çocuk tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine 17 yaşındaki çocuk, partiden çıkarak kaçtı. Kaçan çocuğu yakalamak için K.C.ve arkadaşı peşine takıldı. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde çocuğu yakalayan K. C. ve arkadaşı önce darp edip sonla iki yerinden bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralan çocuk yere yığılırken, K. C. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan K.C., polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Kavgada 2 bıçak darbesi alan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - 3.Sayfa
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