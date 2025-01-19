Alkollü Bisiklet Sürücüsüne Dev Cezası

Samsun'da bisiklet sürücüsüne "alkollü araç kullanmak"tan 9 bin 267 TL ceza yazıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsü denetime takıldı. Bafra Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri trafik denetimleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir bisikletliye alkol muayenesi yaptı. Bisiklet sürücüsünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye, "alkollü araç kullanmak"tan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. - SAMSUN