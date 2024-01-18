Alkollü bir restoran iş makinesiyle yıkıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alkollü bir restoran, mekanda tartışma yaşayan müşteri tarafından iş makinesiyle yıkıldı. Şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Beyşehir- Antalya Kara yolunun 6. kilometresinde bulunan bir alkollü mekanda meydana geldi. İddiaya göre, restorana müşteri olarak giden iş makinesi operatörü İ.K. ile masalar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Öfkelenen İ.K., gece yarısı iş yerinin kapanmasının ardından iddiaya göre, çalıştığı kuruma ait iş makinesini kullanarak adrese geldi. İş makinesiyle restorana kepçe vurmaya başlayan İ.K., restoranı yerle bir etti. Öfkesine hakim olamayan İ.K., ardından bahçedeki çardak ve iş yeri önünde bulunan büfeyi de iş makinesiyle yerinden sökerek zarar verdi. Restoranın ana binasında yatanlar gece yarısı yaşanan olayın ardından korkuyla dışarı çıkıp kaçarken, ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri geldi. Şikayet üzerine iş makinesi operatörü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri gün aydınlandığında adrese gelerek restoran ve büfede zarar tespit çalışması yaptı.

Tesisin işletme şefi Suat Günay, yaşanan olayın iş yerine müşteri olarak gelen ve alkol alan müşterileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada içti içti, ondan sonra çalıştığı kurumun kepçesini almış, burayı yıkmış gecenin 2'sinde 3'ünde" diye konuştu. Günay, olayın yaşandığı anlarda iş yerinin kapalı olduğunu ve ana binada yatılı kalanlar olduğunu belirterek, "Herkes sesi duyunca can havliyle kaçmış. Çok şükür ölü, yaralı yok. Alkollü şahıs, iki masa arasında tartışma oldu o kadar. Herkes gittikten sonra gelmiş yıkmış, sadece yaşanan ağız tartışması var, ardından şahıs gitti, bir şey yoktu. Buraları iş makinesiyle 5 dakikada yıktı . Ondan sonra da tekrar geldiği gibi gidiyor. Kendisinden şikayetçi olduk, yakalandı şahıs. Yıkıma uğrayan burada salon var, restoranın lavabosu, yazlık çardak ve iş yeri önündeki bir büfe var" ifadelerine yer verdi. - KONYA