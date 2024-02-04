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Alkollü baba motosikletle kaza yaptı, oğlu yaralandı

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Burdur'da alkollü olarak motosiklet kullanan bir baba, kaza yapması sonucu yolcu koltuğunda oturan 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden oldu. Baba alkollü olduğu için para cezası uygulandı.

Alkollü baba motosikletle kaza yaptı, oğlu yaralandı

BURDUR - Burdur'da alkollü olarak motosiklet kullanan babanın kaza yapması sonucu yolcu koltuğunda oturan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza Burdur merkez Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde 07 ABS 966 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İbrahim Ç., motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza nedeniyle İbrahim Ç.'nin arkasında bulunan oğlu Mehmet Ç. hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekiplerinin yaptığı kontrolde baba İbrahim Ç.'nin 0.96 promil alkollü olduğu belirlendi. İbrahim Ç.'ye alkollü motosiklet kullanmaktan 6 bin 430 TL para cezası uygulandı. Kazada yaralanan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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