Üye Girişi
Haberler

Alkollü Araç Kullanma Ceza Rekoru: Kırıkkale'de Sürücüye 9 Bin 574 Lira

Alkollü Araç Kullanma Ceza Rekoru: Kırıkkale'de Sürücüye 9 Bin 574 Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de alkollü ve muayenesiz araç kullanan sürücünün kazası sonucu toplamda 9 bin 574 lira para cezası kesildi. Sürücü 6 ay boyunca ehliyetsiz kalacak.

Kırıkkale'de alkollü ve muayenesiz araç kullanan sürücü kazaya neden oldu. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye toplamda 9 bin 574 lira para cezası kesildi.

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Bahşılı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (42) yönetimindeki 33 ELE 20 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ve yolcular yara almazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, sürücünün 1.6 promil alkollü olduğunu tespit ederek sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, araç muayenesiz olduğu için de 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira para cezası kesildi. Hacizli olduğu belirlenen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi
Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız

Rusya 'Karşılık vereceğiz' diye tehdit etmişti! Zelenskiy'den krizi tırmandıracak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Karadağ Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karadağ Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 2026 Dünya Kupası kurası ne zaman çekilecek? Galler İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor? Karadağ Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Karadağ Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye Uluslar Ligi puan durumu CANLI TAKİP! Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç? Çekya Gürcistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çekya Gürcistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.