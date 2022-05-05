Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde hareket halindeki araç park yerinden çıkan araç ile çarpıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde hareket halindeki araç park yerinden çıkan araç ile çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Pehlivanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı istikametinden Pehlivanlar istikametine gitmekte olan U.A.' nın kullandığı 34 EGN 958 plakalı araç ile S.Y.' nin park halinden hareket ettiği 07 FPB 60 plakalı araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülere yardıma koştu. Sürücü U.A.'nin 234 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Maddi hasarlı kazada polis işlem başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title