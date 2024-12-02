Alkollü Araç Kullanan Genç Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Aksaray'da alkollü olarak polise yakalanan genç sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gece yarısı uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bankalar Caddesi'nde şüphe üzerine 68 HS 874 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorgusundan geçirilen sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen asayiş ekipleri olay yerine trafik ekibi istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri S.F.Y. (24) isimli sürücüye alkolmetre üfletti. Yapılan alkol testinde sürücü 0.70 promil alkollü çıkarken, trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken araç olay yerine çağırılan ruhsat sahibine teslim edildi. - AKSARAY