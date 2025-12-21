Haberler

Alkollüyken kaza yapan aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi

Alkollüyken kaza yapan aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Dur' tabelasını hiçe sayarak kaza yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan belgesi iptal edildiği öğrenilen sürücü, kazada 2 çocuğun yaralanmasına sebep oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Dur' tabelasını hiçe sayarak kaza yapıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan aday sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi. Kaza anları güvenlik ve araç kameralarına anbean yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı yönüne seyreden Adem D.'nin kullandığı 07 HCK 61 plakalı otomobil, kavşakta Murat Ç.'nin kullandığı 07 BZS 635 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada 07 HCK 61 plakalı otomobildeki 9 yaşındaki Rüzgar D. ve 10 yaşındaki Ebrar D. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eliyeti daha önce de iptal olmuş

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kazada alkollü olduğu belirlenen 07 BZS 635 plakalı araç sürücüsü Murat Ç.'ye cezai işlem uygulanırken aday sürücü belgesi iptal edildi. Dur tabelasını hiçe sayarak kazaya neden olan alkollü sürücünün aday sürücü belgesinin daha önce de iptal edildiği, yeniden ehliyet aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
İki gencin sır ölümü! Mezarlıkta park halindeki otomobilde cansız bedenleri bulundu

Mezarlıkta park halindeki otomobilde cansız bedenleri bulundu
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title