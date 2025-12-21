Alkollüyken kaza yapan aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Dur' tabelasını hiçe sayarak kaza yapıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan aday sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi. Kaza anları güvenlik ve araç kameralarına anbean yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı yönüne seyreden Adem D.'nin kullandığı 07 HCK 61 plakalı otomobil, kavşakta Murat Ç.'nin kullandığı 07 BZS 635 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada 07 HCK 61 plakalı otomobildeki 9 yaşındaki Rüzgar D. ve 10 yaşındaki Ebrar D. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eliyeti daha önce de iptal olmuş

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kazada alkollü olduğu belirlenen 07 BZS 635 plakalı araç sürücüsü Murat Ç.'ye cezai işlem uygulanırken aday sürücü belgesi iptal edildi. Dur tabelasını hiçe sayarak kazaya neden olan alkollü sürücünün aday sürücü belgesinin daha önce de iptal edildiği, yeniden ehliyet aldığı öğrenildi. - ANTALYA