Alkollü Aday Sürücü Kovalama Sonucu Yakalandı, Ehliyeti İptal Edildi

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan alkollü aday sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, sürücünün alkol oranının 0,21 olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösteren sürücü babası tarafından azarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.H. yönetimindeki, 38 ST 758 plakalı otomobil ile kaçtı. Ekiplerin ısrarlı ihtarına aldırış etmeyerek, kaçmaya devam eden Y.H. kovalamaca sonucu evinin önünde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; Y.H.'nin aday sürücünün alkol sınırı olan 0,20 promili 0,01 aşarak 0,21 promil olduğu belirlenirken, Y.H.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Öte yandan, Y.H. kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterirken, babası A.H. ise tepki gösteren oğlunu azarladı. - KAYSERİ