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Alkolle Araç Kullanan Sürücü Kaza Yaptı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen bir sürücü park halindeki minibüse çarparak kaza yaptı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobil, park halindeki panelvan minibüse çarptı. Kazada yaralanan sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D. idaresindeki 78 ST 790 plakalı otomobil, park halindeki 78 SA 750 plakalı panelvan minibüse çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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