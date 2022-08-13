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Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler

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Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler

Kocaeli'bin İzmit ilçesinde alkollü mekanda başlayan kavga sokağa taştı.

Kocaeli'bin İzmit ilçesinde alkollü mekanda başlayan kavga sokağa taştı. Şahıslar alkolden ayakta duracak halleri olmamasına rağmen kavgaya devam etti.

Olay, İstanbul İzmit yan yolu İstanbul istikameti Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre alkollü restoranda iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavgaya tutuştu. Kavganın çalışanlar tarafından ayrılmasıyla gruplardan biri aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracın önünü kesen diğer grup, ayakta durmakta zorluk çekmelerine rağmen kavga etmeye devam ederek otomobilin camını patlattı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrılarak uzaklaştı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Mahallesi İstanbul Kocaeli kavga 3. Sayfa Haberler

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