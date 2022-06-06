Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı - Haberler

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Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı

Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılığı yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılığı yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 137 bin 900 adet kaçak makaron, 7şişe sahte alkol, 3 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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