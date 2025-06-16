Alkol ve Ehliyetsizlikle Motosiklet Kazası: Kadın Ağır Yaralı

Alkol ve Ehliyetsizlikle Motosiklet Kazası: Kadın Ağır Yaralı
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Ordu'da alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, yaya yolunda yürüyen bir kadına çarparak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sürücü gözaltına alındı.

Ordu'da, yaya yolunda sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Altın Ordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen ve ehliyetsiz U.G. (20) idaresindeki 52 AGH 430 plakalı motosiklet, Bülbül Deresi köprüsünün yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu'na (47) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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